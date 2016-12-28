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    Азар: «Челси» победил «Борнмут» для своих фанатов»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар остался доволен свой ролью на позиции центрального нападающего в матче с «Борнмутом», где он заменил Диего Косту.

    «Все хорошо. Результат, игра команды, все футболисты полностью выкладывались на протяжении 90 минут, поэтому мы счастливы. Мы лидируем в таблице к Рождеству, это важно для фанатов, и мы выиграли этот матч для них.

    У нас были разные варианты. Мы знаем, что Диего – лучший бомбардир Премьер-лиги, но нам нужно было кем-то его заменить, и мы это сделали. Педро, я и Виллиан можем забивать мячи, а также на скамейке запасных есть Миши, поэтому у нас есть множество вариантов, мы отлично справились», – считает Азар.

    Матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Борнмут» закончился со счетом 3:0.

    Источник: ФК «Челси»

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    28.12.2016 08:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 28 декабря 2016, 09:07

      С Рождеством! Молодцы порадовали

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