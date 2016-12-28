Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Жулиано: «На Новый год произнесу тост за чемпионство «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано пообещал произнести тост на Новый год за чемпионство петербургского клуба. Напомним, что после 17-ти туров РФПЛ сине-бело-голубые занимают второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

    — Есть какой-то традиционный тост, который вы произносите на Новый год?

    — Любой тост в каждый год — чтобы следующий год принес здоровье. Это самое важное, что у нас может быть. Я всегда прошу у Господа, чтобы он благословил нашу семью и принес ей здоровья.

    — За чемпионство «Зенита» выпьете?

    — Хах, этот тост я произнесу, но недостаточно только произнести тост и думать после этого, что теперь чемпионство придет само. Нужно будет еще как следует поработать.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.12.2016 01:47
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 28 декабря 2016, 12:44

      Я тоже!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 28 декабря 2016, 11:53

      Прям уже Русским стал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 28 декабря 2016, 11:23

      Анюков походу объяснил, что одного тоста не достаточно, нужно будет повторять, повторять... ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 28 декабря 2016, 10:18

      только когда это чемпионство случится , так как сейчас Зенит развивается думается не скоро оно воплотится в жизнь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 28 декабря 2016, 09:09

      Поддержу!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 28 декабря 2016, 06:20

      молодец

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 28 декабря 2016, 03:34

      Поработаете и выиграете - это Чемпионство чтоб Спартак незадерал нос выше потолка

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 