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    Губернатор Санкт-Петербурга: «Не отпустим никого из тех, кто пытался нагреть руки на «Крестовском»

    Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко дал понять, что накажет всех тех, кто пытался мошенническим образом заработать на строительстве стадиона на Крестовском острове. Ранее сообщалось, что стоимость арены превысила один миллиард долларов.

    «Политика моя заключается в том, что у нас никогда не было, нет и не будет никакой круговой поруки. И тех, кто начинает в Петербурге государственное и общественное путать со своим, мы привлекали и будем привлекать к ответственности. В том числе и к уголовной. Если есть возможность вовремя избавиться от этих людей, мы от них избавляемся. Если вскрываем какие-то факты хищения и злоупотребления, то мы сами передаем в правоохранительные органы эту информацию для принятия соответствующих решений. Эта политика неизменна, она будет продолжаться, пока я руковожу нашим городом.

    Сегодня могу сказать, что на стадионе только что не под микроскопом все просматривается. Правоохранительные, надзорные и контролирующие структуры там каждый день, каждую ночь. Они наблюдают за всеми, отслеживают все финансовые потоки. У меня есть надежда, что в последнее время там серьезных нарушений не допускается. Но с уверенностью могу сказать только одно: мы стадион введем, он будет радовать горожан и работать на город. Но мы никого не отпустим из тех, кто попытался нагреть там руки. И не важно, какую должность он занимает или занимал, как он работал», – цитирует слова Полтавченко «Петербургский дневник».

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.12.2016 10:50
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +767

      товрос 27 декабря 2016, 19:42

      за-бал этот бомжатник!!!

      -1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 27 декабря 2016, 15:51

      Куда, кого?????????? Теперь Ещё и с контролирующими делиться будут???? Так ни какого бюджета не хватит

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 декабря 2016, 15:14

      Какая хитрая формулировка.

      1
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 27 декабря 2016, 14:41

      Я думаю, что господину Полтавченко, стоит позвонить в ФКУ СИЗО №1 по городу Санкт-Петербургу и попросить начальника тюрьмы, подготовить ему "апартаменты" хорошим видом, как мэру города, а еще попросить несколько десятков камер для своих сообщников и пока начальник будет решать эту проблему, пойти в следственный комитет РФ по городу Санкт-Петербургу и начать давать показания следователю.

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 27 декабря 2016, 14:32

      И снова блаблаблаблабла. Можешь начинать с жителя Кремля.

      1
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      Рейтинг: +4486

      Snek 27 декабря 2016, 13:39

      Да всё как всегда будет, поймаете, доказательств не хватит, в законах ошибки, просто так такие суммы не воруют, нашли лазейку просто.

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 27 декабря 2016, 13:36

      10 лет воровали все а теперь разбираться начали что ли между собой ко больше стырил

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 27 декабря 2016, 13:34

      Так от питерского правительства тогда никого остаться недолжно. Все засядут значит. Брешит губер короче

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 27 декабря 2016, 12:24

      Всех к стенке!

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      Рейтинг: +767

      товрос 27 декабря 2016, 12:22

      ВСЕХ ОТПУСТИТЬ ИЛИ ОПУСТИТЬ НА СТРОЙКЕ СТАДИОНА ВСЕ БЫЛО ЧИСТО И ЧЕСТНО ВСЕ ДО КОПЕЙКИ ВЛОЖЕНО В СТРОЙКУ ВЕКА!!!

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