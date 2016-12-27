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    Бойко: «Не готов сидеть сложа руки и наслаждаться зарплатой со скамейки запасных»

    Бывший вратарь «Днепра» Денис Бойко рассказал о том, по каким причинам он покинул Украину. Напомним, что из днепропетровского клуба голкипер перешел в «Бешикташ», а сейчас он выступает за «Малагу» на правах аренды.

    «Если бы в «Днепре» все было хорошо во всех смыслах, если бы было развитие клуба после выхода в финал Лиги Европы, то эта команда могла претендовать и на первое место на Украине, участвовать в Лиге чемпионов. Я уходил с огромным сожалением, потому что хотел быть в «Днепре», хотя у меня было много предложений. Переход в «Бешикташ» был вынужденным шагом.

    Турки сделали самое конкретное предложение и настойчиво хотели видеть меня я в своих рядах. Меня очень хотел пригласить президент этого клуба. Перед подписанием контракта я хотел переговорить с главным тренером и тренером вратарей, но не получилось. Наверное, этот факт и стал решающим. Я оказался не готов к тому, чтобы сидеть в запасе. Не готов был сидеть сложа руки и наслаждаться зарплатой со скамейки запасных, я не так воспитан», — сказал украинец.

    Источник: «Спорт-Арена»

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    27.12.2016 09:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 27 декабря 2016, 12:52

      Да, вот только в Малаги только сейчас стал выходить в основе... У него достойные конкуренты в рамке потому так и выходит...

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