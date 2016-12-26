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    АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Халл» и вышел на второе место в турнирной таблице

    В рамках 18-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде переиграл «Халл». Все голы были забиты во втором тайме. На 72-й минуте Яя Туре открыл счет с пенальти, а на 78-й Келечи Ихеначо упрочил преимущество гостей. Окончательный счет установил автогол Кертиса Дэйвиса.

    Таким образом, «Манчестер Сити» вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Халл» остался на последней строчке.

    Англия. Премьер-Лига. 18-й тур

    Халл Сити – Манчестер Сити – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Туре, 72 (с пенальти); 0:2 – Ихеначо, 78; 0:3 – Дейвис, 90 (в свои ворота).

    Календарь Премьер-лиги

    Турнирная таблица Премьер-лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.12.2016 22:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 26 декабря 2016, 22:13

      Счет совершенно не по игре. Тигры выглядели более чем достойно

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