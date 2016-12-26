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    «Вольфсбург» продлил соглашение с Кнохе

    Защитник «Вольфсбурга» Робин Кнохе подписал с клубом новое соглашение. Новый контракт истекает в 2020 году. Напомним, 24-летний футболист является воспитанником «волков».

    «Я вырос в «Вольфсбурге». Еще больше меня делает счастливым то, что в клубе мне доверяют. Здесь у меня наилучшие условия для дальнейшего развития. Я буду продолжать упорно работать, чтобы помочь команде быстрее вернуться на победные рельсы и начать показывать успешный футбол, к которому мы привыкли за последние годы», – сказал Кнохе.

    На счету игрока в составе немецкой команды 116 матчей и шесть забитых голов.

    Источник: ФК «Вольфсбург»

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    26.12.2016 19:21
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