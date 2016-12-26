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    Глушаков: «Для меня было бы честью стать послом ЧМ-2018 от Ростова»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков подчеркнул, что с радостью согласился бы выступить в качестве посла чемпионата мира-2018 года от одного из городов, которые примут турнир. По словам игрока красно-белых, он хотел бы представлять практически родной для него Ростов-на-Дону.

    «Конечно, я бы с радостью согласился представлять Ростов в преддверии такого большого события, как чемпионат мира. Пока предложения стать послом чемпионата мира не поступало, но, если это произойдет, то точно рассмотрю его. Ростов входит в число городов, которые примут самый грандиозный футбольный турнир в мире, и для меня было бы честью рассказать всем о моей родной донской земле.

    У нас очень любят футбол, и я стараюсь, по мере возможности, развивать этот вид спорта на своей малой родине. Удалось построить стадион, на котором несколько раз в год проходят футбольные турниры, в том числе и детские, собираются известные ветераны и много болельщиков. Естественно, чемпионат мира, который пройдет в России и которого очень ждут в Ростове, поспособствует еще большему развитию футбола во всей стране», – сказал Глушаков.

    Источник: ТАСС

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    26.12.2016 15:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 11 января 2017, 20:36

      ОСЛОМ

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 28 декабря 2016, 22:35

      Хочет-пускай

      0
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