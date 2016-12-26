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    «Манчестер Юнайтед» встретится с «Сандерлендом»

    В понедельник, 26 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд». Игра обещает получиться интересной, учитывая отставание «МЮ» от призовой тройки на шесть очков. Нахождение «Сандерленда» в подвале турнирной таблицы должно лишь поспособствовать этому!

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд». Начало в 18:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.12.2016 11:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 26 декабря 2016, 17:13

      Давай Юнайтед, рви и мочи!!!

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