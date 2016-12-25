Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Миллер заявил, что «Зенит» ежегодно зарабатывает 85 миллионов и спокойно может существовать без «Газпрома»

    Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что «Зенит» ежегодно зарабатывает 85 миллионов долларов и может существовать без помощи российской транснациональной компании. По словам функционера, петербургский клуб последние годы полностью соответствует требованиям финансового фэйр-плей.

    «Клуб за эти годы создал широкую коммерческую сеть, сеть своих собственных, фирменных магазинов. Это является одним из факторов того, что уровень доходов «Зенита» сейчас ежегодно более 85 миллионов долларов в год, за 10 лет в семь раз подняли. Это значит, что клуб в течение нескольких лет живет по принципам ФФП УЕФА и это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее.

    При этом отношения «Газпрома» и «Зенита» в настоящее время совершенно не строятся на благотворительной основе, это не благотворительность, мы работаем с «Зенитом» на базе договоров по оказанию коммерческих, рекламных услуг, для группы компании «Газпром» со стороны «Зенита» это чисто деловые отношения.

    Также надо отметить то, что действительно финансовая составляющая на сегодняшний день такова, что по доходам клуб абсолютно может спокойно существовать и развиваться без «Газпрома». Мы создали вот эту основу, определенный базис для дальнейшего развития клуба, клуб в текущий период времени имеет очень высокий уровень доходов, он прибыльный, и без сомнения это хорошая основа для дальнейшего развития клуба», – сказал Миллер.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.12.2016 18:01
    Рекомендуем
    Комментарии69
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2467

      Аид666 26 декабря 2016, 05:22

      если только сократит ЗП Кокорину и Дзюбе)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      AVAR-05 26 декабря 2016, 00:23

      так в чем же проблема??? пусть живут без газа

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +293

      VVK13 26 декабря 2016, 00:17

      доход и прибыль это большая разница, а если доход в несколько раз меньше расходов, то как клуб будет спокойно существовать без газпрома? фирменные магазины, да не смешите вы, по 15 тысяч на трибуны не можете собрать.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      NighteMare 25 декабря 2016, 22:42

      Только они забыли кем они до этого были

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      Симбир 25 декабря 2016, 22:16

      Что-то не стыкуется доход 85млн$ с расходами. Вот цифры: "... В сезоне 2015/16 большинство команд РФПЛ сократили размеры своих бюджетов по сравнению с сезоном-2014/15.
      Так, бюджет «Зенита» в минувшем сезоне составлял $ 185 млн, в то время как сезоном ранее он равнялся $ 220 млн..."

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 25 декабря 2016, 21:05

      Ура, с нового года, газ вдвое подешевеет!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > sochi-2013 25 декабря 2016, 22:03

      Щаааас)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 > андрей андреев 26 декабря 2016, 07:53

      ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      Ник17 25 декабря 2016, 21:03

      Смешно. Эта прибыль возникла от продажи Халка один раз. Покажи отчёт по всем годам

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > Ник17 25 декабря 2016, 21:48

      Как от единовременной продажи в 60мл, может получиться среднегодовой доход в 85мл? Речь же он об одном годе, а о нескольких.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 25 декабря 2016, 20:42

      Схема заработка "Зенита" понятна:
      Газпром за сто покупает Хулька и Кучерявого, зенит продаёт их, а полученные деньги считает чистой прибылью....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2778

      волчарик > DIDI 23 25 декабря 2016, 20:53

      о прибыли не написано не слова,ее не может быть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 25 декабря 2016, 20:40

      Это ли не повод, чтобы начать раскручивать новую команду в РФПЛ?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2778

      волчарик > sargassov 25 декабря 2016, 20:55

      не раз писал пусть будет 16 сильных команд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 25 декабря 2016, 20:36

      Существовать ключевое слово ... не выигрывать не побеждать существавать ...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2778

      волчарик > Dellleone 25 декабря 2016, 20:41

      а без хорошего спонсора любой наш клуб будет существовать.или наш народ готов нести реальные деньги на стадион а может покупать телетрансляции.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 