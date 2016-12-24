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    Эллардайс: «Увольнение из сборной Англии? Первая реакция на это все была, мягко говоря, истеричной»

    Новый главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс, ранее возглавлявший сборную Англии, рассказал, какого ему пришлось после увольнения из национальной команды. По словам специалиста, сейчас он преодолел черную полосу и готов двигаться дальше.

    «Первый месяц после увольнения был самым сложным в моей карьере. Первая реакция на это все была, мягко говоря, истеричной. Это коснулось всей моей семьи, даже внуков в школе. Наконец я преодолел время невзгод и готов двигаться дальше», – сказал наставник.

    Напомним, Эллардайс возглавлял сборную Англии 67 дней.

    Источник: Skysports

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    24.12.2016 21:44
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