Газизов: «Уфа» подумает над продажей Игбуна в случае выгодного предложения»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что нападающий Сильвестр Игбун действительно может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. При этом он подчеркнул, что уфимцы согласятся отпустить нигерийца только при наличии выгодного для всех сторон предложения.

«Ни для кого не секрет, что сейчас к Игбуну есть интерес со стороны зарубежных клубов. Мы поговорили с игроком и пришли к выводу, что можно найти предложение более хорошего клуба, а пока надо прогрессировать в «Уфе». Игбун согласился с этим, чему мы очень рады.

Но если последует предложение, которое будет выгодно всем сторонам, тогда мы над ним подумаем», – сказал Газизов.