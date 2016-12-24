Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Шишкарев: «Кубань» – команда с 90-летней историей, и погубить такой клуб – некрасиво»

    Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев считает, что нельзя допустить исчезновение «Кубани» с футбольной карты России. По его словам, будет некрасиво допустить гибель клуба. Напомним, что краснодарцы. выступающие в ФНЛ, испытывают серьезные финансовые проблемы. После 24-х туров желто-зеленые располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков.

    «Мне симпатичен «Краснодар» и Сергей Галицкий. Мне хочется, чтобы этот проект состоялся. Я горячо переживаю за краснодарскую «Кубань», это личностная история. Она, к сожалению, не для подведения новогодних итогов. Но я вынужден сказать о том, что на сегодня я обманут краснодарской администрацией. В тяжелый момент я подставил плечо и руку «Кубани», моя компания дала займ для того, чтобы выплатить зарплату футболистам, чтобы поддержать клуб. Это было в феврале. Мне было сделано предложение возглавить клуб, стать его собственником. К сожалению, его нынешние руководители до сих пор водят меня за нос. Это отворачивает от футбола, отворачивает от клуба.

    Мне и сейчас хочется, чтобы «Кубань» не умерла, чтобы она не начинала свой путь с нуля. Эта команда с 90-летней историей, и погубить такой клуб – некрасиво», – цитирует Шишкарева «Спорт FM».

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.12.2016 17:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +399

      guron88 27 декабря 2016, 20:27

      Не к добру такие разговоры... Видно, будущее "Кубани", стало ещё сумрачней для сведующих людей...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 