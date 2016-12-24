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    Раньери: «Я провел лучший год в своей карьере»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери отметил, что уходящий год стал для него лучшим в тренерской карьере, так как ему удалось завоевать чемпионский титул, чего с ним никогда не случалось ранее.

    «Мне никогда не удавалось стать первым в национальном чемпионате, именно поэтому 2016 год стал для меня лучшим в карьере. Я помню, что, равно как и Джейми Варди, я начинал свой путь с самых низов. Двигаясь постепенно, я потратил 30 лет, чтобы завоевать титул, а это означает, что я упорно трудился. От этого я испытываю большую радость», – сказал Раньери.

    Источник: Skysports

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    24.12.2016 13:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 24 декабря 2016, 19:26

      Красавчик Раньери уважаю

      0
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      Рейтинг: +16

      sildc 24 декабря 2016, 15:03

      ЛЧ не возьмет - состав не тот, но тем не менее Раньери молодец

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 декабря 2016, 13:50

      ЛЧ возьми еще, будет совсем весело)

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