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    Симеоне признался, что летом хотел вернуть Диего Косту в «Атлетико»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал понять, что в летнее трансферное окно он сделал все возможное для того, чтобы нападающий «Челси» Диего Коста вернулся в мадридский клуб.

    «Этим летом мы сделали все возможное, чтобы подписать Косту. Проблема была в том, что в контракте Диего не была прописана сумма отступных, поэтому «Челси» мог потребовать за него хоть 180 миллионов, или вовсе отказаться продавать. В итоге вместо него мы приобрели Кевина Гамейро«, – сказал Симеоне.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Коста забил 13 голов и сделал пять результативных передач в 17 матчах.

    Источник: Metro

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    24.12.2016 11:53
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