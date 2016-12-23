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    Доннарумма: «Возможно, это последний трофей Берлускони»

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал победу своей команды в Суперкубке Италии над туринским «Ювентусом».

    «Не могу описать свои чувства и не представляю, что творится у меня в голове. Мы знали, что должны выложиться по максимуму. Удалось сыграть с «Ювентусом» на равных. Тренер добавил нам что-то особенное, и мы старались выполнять все его установки. Мы хотели победить и нам это удалось благодаря тяжелому труду. Посвящаем это победу Сильвио Берлускони. Возможно, это его последний трофей», — приводит слова 17-летнего вратаря Rai Sport.

    Летом появилась информация о возможном уходе Берлускони из «Милана» и продаже акций клуба китайским инвесторам.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2016 23:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +165

      BURNIK 24 декабря 2016, 00:53

      Странный матчик был

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 24 декабря 2016, 00:53

      Наконец то!Хоть что-то, а приятно)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 24 декабря 2016, 00:51

      Молодец Доннарумма в 17 лет обладатель Суперкубка будущее итальянского футбола

      2
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