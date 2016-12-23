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    Моуринью: «В свои 35 лет Ибрагимович играет так, словно ему 25»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью доволен игрой нападающего Златана Ибрагимовича в текущем сезоне.

    «Я очень рад за него, ведь кто-то мог подумать, что в 35 уже нельзя быть хорошим форвардом, и что в АПЛ играть сложнее, чем в Лиге 1. Но Златан доказал, что в свои 35 лет он способен играть так, словно ему 25. Мне приятно, что он не заканчивает карьеру в США или Китае», — сказал португалец.

    Ибрагимович принял участие в 16 матчах Премьер-лиги, забив 11 мячей.

    Источник: Squawka Football

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    23.12.2016 21:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 24 декабря 2016, 12:51

      Скажите мне у кого среди клубов АПЛ в составе есть такой феномен как Ибра, со зверской харизмой и профессионализмом до мозга костей...так что завидуйте молча пацаны...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 24 декабря 2016, 01:00

      Мастер своего дела!не то что у нас в сборной "любители"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 23 декабря 2016, 23:24

      Моур эти слова говорил неделю назад)

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 23 декабря 2016, 22:37

      Этими словами Моуринью только подчеркивает свои провалы в МЮ еще больше!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2304

      Бриг 23 декабря 2016, 22:19

      Ибра по-прежнему в первой шестёрке рапов.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 23 декабря 2016, 22:11

      Эх Жозе, вот если бы и ты тренировал, как 10 лет назад!!!

      -1
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 23 декабря 2016, 21:27

      Видит Жозе, что прошлая шутка про "старикана" прям Зашла, вот и решил развить тему, отвлекая тем временем прессу от Невыразительной игры всего Манчестера.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 23 декабря 2016, 21:24

      Уникум,блин

      0
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