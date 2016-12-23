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    Роналду: «Я известный футболист, но настоящие герои – сирийские дети»

    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с видеообращением к сирийским детям. Сообщается, что португалец сделал пожертвование, которое пойдет на приобретение одежды, еды и медикаментов для помощи семьям по всей Сирии.

    «Это обращение для детей из Сирии. Знаю, что вы сейчас страдаете. Я знаменитый футболист, но настоящие герои – это вы. Не теряйте надежду. Мир вместе с вами. Мы заботимся о вас», – заявил Роналду.

    Источник: Twitter

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    23.12.2016 18:42
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +156

      roma33rus 24 декабря 2016, 19:56

      Молодчик!Правильный поступок!

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 24 декабря 2016, 10:16

      Тебя многие не любят,многие ненавидят,многие завидуют... Но ты делаешь свое дело...и в игре,и вне её... Так пусть тебя вознаградить всевышний,Криш,мы кто такие...

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 24 декабря 2016, 06:32

      поднялся в моих глазах

      0
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      Рейтинг: +95

      demir301 24 декабря 2016, 01:00

      Даже если и пиар,он жертвует,он делится!А кто считает иначе?Могли и другие поддержать!

      1
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      Рейтинг: +47

      TYSON95 24 декабря 2016, 00:19

      я считаю,что как футболист роналду слабее месси,а как мужчина на порядок выше!

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 декабря 2016, 22:49

      Лишь бы он был уверен в тех организациях которым жертвует, а то пойдут денежки на игил.

      0
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      Рейтинг: +51

      петр1975 23 декабря 2016, 22:45

      Что то мало наших футболистов жертвуют деньги которые они незаслуженно получают(такое только в России за дерьмовую игру) на благое дело.Им лучше пропить в кабаках. А Криштиану молодец и играет и жертвует!

      1
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      Рейтинг: +227

      ДЖУZ 23 декабря 2016, 22:40

      да говорят что пиар, но какой бы этот пиар не был, не первый раз Ранолдо жертвует, много пиаров слишком много для простой показухи. Молодец Криштиану

      4
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      Рейтинг: +63

      barca9651 23 декабря 2016, 22:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ооой, ну ведь сразу понятно что это пиар, были бы у меня такие бабки, я бы тоже мог пару лямчиков закинуть этим детям.
      если делаешь доброе дело, то зачем устраивать показуху, по-моему всё очевидно...

      -4
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      Рейтинг: +44

      ZIDAN06 > barca9651 24 декабря 2016, 09:24

      Это не показуха. Этим видео он хочет дать пример другим футболистам.

      0
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      Рейтинг: +132

      fri men 23 декабря 2016, 22:24

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