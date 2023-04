Роналду: «Я известный футболист, но настоящие герои – сирийские дети»

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с видеообращением к сирийским детям. Сообщается, что португалец сделал пожертвование, которое пойдет на приобретение одежды, еды и медикаментов для помощи семьям по всей Сирии.

«Это обращение для детей из Сирии. Знаю, что вы сейчас страдаете. Я знаменитый футболист, но настоящие герои – это вы. Не теряйте надежду. Мир вместе с вами. Мы заботимся о вас», – заявил Роналду.

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd