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    Кубок Испании. «Сельта» и «Алавес» пробились в 1/8 финала

    В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании «Алавес» на своем поле разгромил «Химнастик», отправив три безответных гола в первом тайме – 3:0. По сумме двух встреч баскский клуб одолел соперника со счетом 6:0 и прошел в следующую стадию турнира.

    Еще одним участником 1/8 финала стала «Сельта», которая по сумме двухматчевого противостояния против «УКАМ Мурсии» (2:0), добыла путевку в следующий этап.

    Кубок Испании. 1/16 финала, ответные матчи

    Сельта – УКАМ Мурсия – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Диас, 29.

    Первый матч – 1:0

    Алавес – Химнастик – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Мендес, 12; 2:0 – Собрино, 31 (с пенальти); 3:0 – Крстичич, 40.

    Удаление: нет – Какабадзе, 30.

    Первый матч – 3:0

    Календарь Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.12.2016 23:50
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