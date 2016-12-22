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    Уткин: «Роналду – гений, а Месси – кривоногий коротышка»

    Комментатор Василий Уткин провел параллель между форвардом «Реала» Криштиану Роналду и нападающем «Барселоны» Лионелем Месси.

    «Роналду – непревзойденный гений мотивации. Его карьера – это путь одаренного физически спортсмена. Он – киборг.

    Португалец уникален своими физическими данными – быстр, силен. Он смог изменить себя – похудел, отдал свои мускулы ради скорости.

    Месси – кривоногий коротышка. Бог одарил аргентинца удивительным талантом», – заявил Уткин.

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    22.12.2016 10:30
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 декабря 2016, 21:25

      Что то Уткин совсем опоганился. Язык походу мешает.

      2
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 24 декабря 2016, 00:10

      аха ха хха ха ха, кривоногая мартышка, в точку))))))))))

      0
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      Рейтинг: +2304

      Бриг 23 декабря 2016, 22:01

      Надо Уткину в суд подавать на редакцию за такие тексты вывернутые. Или очень следить за своим языком, чтобы не могли переврать.

      0
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      Рейтинг: +134

      FCQ 23 декабря 2016, 20:27

      Вась! опять набухался глаза туманные по ходу

      1
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      Рейтинг: +837

      eleng 23 декабря 2016, 20:19

      Просто человек, просто человек, человек - га..но. Зачем их сравнивать, разные амплуа, у каждого своя роль.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 23 декабря 2016, 00:49

      Что-то мне подсказывает, что комментарий по Месси выложили не до конца, а так ради пиздиша вытащили нужную часть текста.

      2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 22 декабря 2016, 21:12

      Эх, Вася, Вася

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      Рейтинг: +2889

      nemolod 22 декабря 2016, 19:57

      Это он что,спьяну или сдуру?

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      Рейтинг: +164

      kimi2005 22 декабря 2016, 17:02

      Пивка обпился!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > kimi2005 23 декабря 2016, 05:24

      однажды таким образом он уже комментировал матч лиги чемпионов...

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      Рейтинг: +13

      Nejmar 22 декабря 2016, 16:34

      Kak ti mozhesh tak napisat o Messi,zhirnij porosenok,iz tebja bi v Barcelone sdelali jamon,molodec Kandelaki,vignala v tri shei eto urodstvo!!!!!!!

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