Уткин: «Роналду – гений, а Месси – кривоногий коротышка»

Что то Уткин совсем опоганился. Язык походу мешает.
Комментатор Василий Уткин провел параллель между форвардом «Реала» Криштиану Роналду и нападающем «Барселоны» Лионелем Месси.
«Роналду – непревзойденный гений мотивации. Его карьера – это путь одаренного физически спортсмена. Он – киборг.
Португалец уникален своими физическими данными – быстр, силен. Он смог изменить себя – похудел, отдал свои мускулы ради скорости.
Месси – кривоногий коротышка. Бог одарил аргентинца удивительным талантом», – заявил Уткин.