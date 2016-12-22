Уткин: «Роналду – гений, а Месси – кривоногий коротышка»

Комментатор Василий Уткин провел параллель между форвардом «Реала» Криштиану Роналду и нападающем «Барселоны» Лионелем Месси.

«Роналду – непревзойденный гений мотивации. Его карьера – это путь одаренного физически спортсмена. Он – киборг.

Португалец уникален своими физическими данными – быстр, силен. Он смог изменить себя – похудел, отдал свои мускулы ради скорости.

Месси – кривоногий коротышка. Бог одарил аргентинца удивительным талантом», – заявил Уткин.