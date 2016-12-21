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    Тюльпанов: «С каждым днем у ФИФА все меньше шансов отнять ЧМ-2018 у России»

    Председатель Временной комиссии Совета Федерации ФС РФ по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов подчеркнул, что шансы на перенос из России мирового первенства являются совсем незначительными. По его мнению, просто невозможно подготовить другую страну к проведению турнира в столь короткие сроки.

    – Отменили чемпионат мира по скелетону и бобслею в России, ходят разговоры и о ЧМ-2018. Есть вероятность, что мы потеряем футбольный турнир?

    – Что касается ЧМ по бобслею и скелетону, он культивируется в малом количестве стран. Отменить его, к сожалению, было не сложно. Футбол же вид спорта мирового уровня, туда входят все страны ООН. Попытки отнять ЧМ у нас будут мешать нашей дружбе с разными странами. Например, с Латинской Америкой. Отнять ЧМ будет сложно. Не говорю о том, что осталось всего полгода до Кубка конфедераций. Подготовить стадионы и инфраструктуру в других городах очень сложно. Время играет на Россию, с каждым днем шансов отнять ЧМ все меньше.

    – Какое отношение ФИФА к России?

    – В Совет Федерации приезжал Инфантино, выступал перед сенаторами. У меня ощущение, что он по-доброму относится к России. Он много говорил о предстоящем турнире, с его стороны не будет инициативы отнять чемпионат.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2016 12:39
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 21 декабря 2016, 21:17

      Ой да так надоели эти басни про отнятый чемпионат мира. Надоели уже параноить и строить из себя жертв. Хотели бы - давно отняли. США и Европа что хотят то и делают в спорте, если не отняли все еще, значит и не хотели отнимать.

      0
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      Рейтинг: +137

      olebar73 21 декабря 2016, 16:19

      Отобрать не отберут,а бойкотировать могут,как ОИ-80.И кому будет интересен ЧМ с условными Гондурасами и Зимбабвами?

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion > olebar73 22 декабря 2016, 15:01

      Пусть пробуют бойкотировать. Югославы с Чехословакией все равно приедут!

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      Рейтинг: +3282

      woyser 21 декабря 2016, 15:56

      Как достал уже этот бред. по отбору ЧМ!

      1
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      Рейтинг: +2655

      swot1205 21 декабря 2016, 13:15

      Фифа головой ударило или со всем миром впал в русофобию

      1
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      Рейтинг: +34

      15426378s 21 декабря 2016, 12:52

      а ведь могут такое сделать, с Тюльпановым и не посоветуются

      2
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > 15426378s 21 декабря 2016, 13:09

      а ведь могут и не сделать.

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 21 декабря 2016, 12:51

      теперь мнение, каждого говнюка в новости выкидывать будут.

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 декабря 2016, 12:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Господин Тюльпанов уже денежки запланировал, куда потратить, а тут такое. Вот он всех и успокаивает. Нет, ребята, не всё у вас так безоблачно, как может показаться на первый взгляд.

      -4
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > zatonn 21 декабря 2016, 16:04

      Зато у вас уже полная жопа. И это ни кому уже не кажется.

      1
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