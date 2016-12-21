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    Вератти рассматривает предложения из Италии

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А. Сразу несколько ведущих клубов этой лиги проявляют интерес к нему, если верить агенту футболиста Донато Ди Кампли.

    «В нем заинтересованы многие клубы, но для заключения сделки стоит обращаться в «ПСЖ». Могу точно сказать, что Марко вряд ли будет играть в Париже до конца карьеры. И могу подтвердить, что у него есть предложения из Италии, но больше новостей у меня нет», – рассказал Ди Кампли в интервью TeleLombardia.

    Напомним, что Верратти не имеет опыта игры в Серии А. В 2012 году он перебрался в «ПСЖ» из «Пескары», выступавшей в Серии Б.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2016 06:56
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