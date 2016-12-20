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    Куман: «Восемь добавленных минут убили нашу команду»

    Главный тренер «Эвертона» Роналд Куман не стал скрывать своего разочарования после поражение от «Ливерпуля» в матче 17-го тура чемпионата Англии (0:1).

    Напомним, что единственный гол в игре забил Садьо Мане. Точный удар удался футболисту на 4-й добавленной минуте.

    «Мы действительно разочарованы поражением в дополнительное время. Мне кажется, что восемь добавленных минут убили нашу команду. Мы не заслуживали пропущенного гола

    Травма Стекеленбурга? Пока нет информации, она появится завтра. Что касается Маккарти, то у него травма подколенного сухожилия», – сказал он.

    Источник: BBC

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    20.12.2016 09:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 21 декабря 2016, 19:01

      Вот это культура! У нас бы тренер вопил, что судбя пидор.

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 20 декабря 2016, 22:19

      Если б даже 4 добавил, Мане забил бы))

      0
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      Рейтинг: +1059

      mig28 20 декабря 2016, 10:50

      90 минут не уставали, а тут в добавленное время устали)))

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