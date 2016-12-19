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    Микел: «Не обменял бы бронзовую медаль Олимпиады на место в стартовом составе «Челси»

    Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел рассказал о своем положении в команде и отношениях с главным тренером Антонио Конте.

    «Я не из тех людей, которые ищут оправданий и уходят от своих обязанностей. Кто-то может подумать, что Конте зол на меня из-за того, что я пропустил предсезонный сбор с клубом. Но я ни за что не обменял бы бронзовую медаль Олимпиады на место в стартовом составе «Челси». Не жалею, что представлял свою страну на Олимпийских играх. При этом я по-прежнему хочу усердно работать и заставить Конте изменить мнение о себе. Если не получится, буду решать этот вопрос в январе», — сказал 29-летний игрок сборной Нигерии.

    Напомним, в приобретении Микела заинтересован «Марсель».

    Источник: Calciomercato

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    19.12.2016 21:38
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