ФИФА расследует причастность Мутко к допинговому скандалу

Следственная палата комитета по этике ФИФА начала расследование в отношении президента РФС Виталия Мутко.

Как сообщает источник, в ФИФА хотят установить роль Мутко в государственной системе по сокрытию употребления допинга спортсменами, а именно футболистами.

В случае, если следователи смогут найти доказательства причастности Мутко к сокрытию употребления допинга, то его отстранят от любой футбольной деятельности. В таком случае чемпионат мира 2018 года может быть перенесен из России в другую страну.