Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ФИФА расследует причастность Мутко к допинговому скандалу

18 декабря 2016, 11:51
116

Следственная палата комитета по этике ФИФА начала расследование в отношении президента РФС Виталия Мутко.

Как сообщает источник, в ФИФА хотят установить роль Мутко в государственной системе по сокрытию употребления допинга спортсменами, а именно футболистами.

В случае, если следователи смогут найти доказательства причастности Мутко к сокрытию употребления допинга, то его отстранят от любой футбольной деятельности. В таком случае чемпионат мира 2018 года может быть перенесен из России в другую страну.

Источник: Daily Mail
Мутко Виталий
Комментарии (116)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kykyi
1482051530
Допрыгался, КОЗЕЛ!
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1482052768
Леонтич беги!!
Ответить
Max Urbanov
1482052936
Уже весь мир знает, что он мудак... Только в нашей стране такое возможно, что такие личности занимают высокие посты. Пусть отстраняют, только рад буду. Просто так ничего не бывает, не надо быть жертвами "нас все не любят, мы хорошие, а на нас давят". Значит употребляли допинг спортсмены. А Блаттера судили, че он не ноет? В ФИФА и УЕФА не дураки сидят. Никакой предвзятости нет. Весь бывший штат ФИФА осудили и все признались, что виноваты были.
Ответить
visokos83
1482052969
Да и так прнятно,что он был в курсе всего, наконец-то хоть перед кем-ниьудь будет отвечать,а то все с рук сходит.
Ответить
swot1205
1482053198
вот из-за этого еб лана так и будет
Ответить
alll-1
1482054798
если из за мутко перенесут ЧМ то его надо вздернуть прилюдно
Ответить
Gullit 76
1482054854
Не знаю еблан он или не еблан -как вы пишите,я его только по телевизору вижу.И могу сказать что это был первый и единственный министр который мог ответить на все вопросы- и отвечал.Говорить что при нём нас щимить начали могут только идиоты.Во первых нас всегда щимили и будут щемить.Сейчас просто время рубикона - и он ещё не пройден.Убрали его и что? Теперь все рады?Зачем ему допинг организовывать?Подумайте своей головой хоть раз в жизни.
Ответить
DIDI 23
1482058298
Мутко - дорогой наш человек. Как он дорог нашему российскому спорту.....
Ответить
Тим2015
1482063708
хрен вам а не ЧМ 2018
Ответить
опус 2
1482067173
Добился своего ! Теперь стадион в Питере можно будет ещё несколько лет строить !
Ответить
Главные новости
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:58
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
Вчера, 21:44
1
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
Вчера, 21:27
16
Все новости
Все новости
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:58
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
Вчера, 22:45
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
Мостовой – о победе «ПСЖ» с Сафоновым в Суперкубке УЕФА: «Ничего особенного»
Вчера, 22:24
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
Вчера, 21:56
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
Вчера, 21:44
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
Вчера, 21:27
16
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
2
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
Вчера, 21:00
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
2
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
Вчера, 20:40
6
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
«Црвена Звезда» выбрала тренера на замену Станковичу
Вчера, 20:20
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
1
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
Вчера, 19:43
4
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
4
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
5
Фото«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
Вчера, 19:04
2
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
17
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+