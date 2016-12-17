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    Раньери считает, что в моменте с удалением Варди сыграл в мяч

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери подвел итоги матча 17-го тура АПЛ против «Сток Сити» (2:2), а также прокомментировал удаление нападающего своей команды Джейми Варди.

    Я рад тем, что команда продемонстрировала невероятный характер, мы бились до конца, для нас было важно показать хороший футбол. В начале игры мы действовали очень остро, но после удаления все поменялось, мои игроки сильно занервничали. Заслуженно ли был удален Варди? Один тренер скажет, что да, другой – нет. Я вам скажу, что незаслуженно, а Марк Хьюз скажет, что заслуженно.

    Не знаю, коснулся ли Варди соперника, но он сыграл в мяч. Я был зол на арбитра, потому что я видел, как мои футболисты боролись, было много желтых карточек, но это был привычная для АПЛ борьба», – сказал специалист.

    Источник: BBC

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    17.12.2016 21:10
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