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    Червиченко считает, что «Зенит» может вылететь на стадии 1/16 Лиги Европы

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Зенит» может испытать огромные проблемы в матчах 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом». По его мнению, питерцы вполне могут остаться за бортом турнира после этой стадии. Напомним, что брюссельский клуб в августе был соперником «Ростова» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и уступил донскому клубу по сумме двух встреч (2:2, 0:2).

    «Я когда услышал о паре «Зенит» – «Андерлехт», у меня такая мысль в голове проскочила, что питерцы не пройдут бельгийцев, а после этого больше всех будет смеяться «Ростов», который из игроков «Андерлехта» петрушек сделал.

    Почему «Зенит» ждут проблемы? Мне кажется, команда Луческу к тому моменту еще не сможет выйти из того вареного состояния, в котором она пребывала всю первую половину сезона», – сказал Червиченко.

    Первый поединок состоится в Брюсселе 16 февраля. В Санкт-Петербурге команды сыграют 23 февраля.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.12.2016 18:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +653

      somn 26 января 2017, 12:56

      "Варёный Зенит", между прочим, на втором месте.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 17 декабря 2016, 20:50

      Я не понимаю,
      Кто его вообще в эфир пускает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2889

      nemolod 17 декабря 2016, 20:45

      Любая команда может вылететь,если она не подготовится должным образом к этим матчам! Андерлехт-крепкая команда и ростовскому клубу
      она уступила как раз именно из-за этого!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 декабря 2016, 20:39

      Абы да кабы… Когда уже у этого недоноска грибы вырастут?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4951

      polt 17 декабря 2016, 20:18

      Ф что, Зенит со своими вшивыми амбициями запросто влететь может.

      -1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 17 декабря 2016, 20:00

      Наверно нанюхался чего-то и бред несёт не подумавши.............

      6
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 декабря 2016, 19:22

      задолбали эксперты-прогнозисты ((((

      6
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