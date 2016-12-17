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    Выживший после катастрофы футболист «Шапекоэнсе» собирается продолжить игровую карьеру

    Защитник «Шапекоэнсе» Алан Рушел, выживший после авиакатастрофы в Колумбии, заявил, что планирует продолжить футбольную карьеру. Напомним, ранее сообщалось, что игрок выписан из больницы и продолжит восстановление дома.

    «Планирую ли я продолжать карьеру футболиста? Сделаю для этого все возможное», – цитирует Рушела Globo Esporte.

    Напомним, авиакатастрофа, в результате которой погиб 71 человек, произошла в конце ноября. Шестерым, включая трех футболистов, удалось выжить.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.12.2016 18:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +312

      Zly 17 декабря 2016, 20:11

      Думаю будет биться на поле за себя и за тех парней

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