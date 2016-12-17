Выживший после катастрофы футболист «Шапекоэнсе» собирается продолжить игровую карьеру

Защитник «Шапекоэнсе» Алан Рушел, выживший после авиакатастрофы в Колумбии, заявил, что планирует продолжить футбольную карьеру. Напомним, ранее сообщалось, что игрок выписан из больницы и продолжит восстановление дома.

«Планирую ли я продолжать карьеру футболиста? Сделаю для этого все возможное», – цитирует Рушела Globo Esporte.

Напомним, авиакатастрофа, в результате которой погиб 71 человек, произошла в конце ноября. Шестерым, включая трех футболистов, удалось выжить.