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    Клопп назвал себя самым терпеливым человеком в «Ливерпуле»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о травме полузащитника красных Филиппе Коутиньо, который получил повреждение связок в конце ноября. По словам специалиста, он не будет торопиться с возвращением лидера команды в строй.

    «Не имею понятия, когда Коутиньо вернется в строй. Никогда не стал бы торопить футболиста с возвращением после травмы. Я вообще самый терпеливый человек в «Ливерпуле». Вечно приходится ждать кого-то... Но торопить события нельзя. Было бы здорово, если бы он смог помочь нам в матче против «Манчестер Сити». На данный момент ему намного лучше, он ходит без костылей», – сказал Клопп.

    Источник: Goal.com

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    17.12.2016 16:21
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