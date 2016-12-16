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    Гвардиола: «Гюндогана будет оперировать лучший врач»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о ситуации с травмированным полузащитником Илкаем Гюндоганом. Напомним, он получил повреждение в матче АПЛ против «Уотфорда» (2:0).

    «Нужно дождаться заявления от клуба и докторов. Он не будет играть какое-то время, но что с ним в точности случилось, должны сказать врачи.

    Это так, так нелегко для него, мы все ему сочувствуем, нам будет его очень не хватать. Это невезение, в футболе так бывает.

    Ему грустно, нам грустно, мы расстроены. Это был несчастный случай. Иногда соперник играет жестче, но там была нормальная ситуация. Его будет оперировать лучший врач, так что насчет будущего посмотрим», – сказал Гвардиола.

    Ранее в английских СМИ появлялись сообщения, что Гюндоган может пропустить остаток сезона. Операция на колене состоится в ближайшие дни в одной из клиник Барселоны.

    Источник: Goal.com

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    16.12.2016 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3507

      FRZZ 16 декабря 2016, 23:02

      Не везет Илкаю Гюндогану, замучили травмы.

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