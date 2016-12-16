Канделаки: «Матч ТВ» — не государственный канал. Перед нами стоят задачи по выходу на самоокупаемость»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что телеканал не является государственным. По ее словам, одна из главных задач «Матч ТВ» – выйти на самоокупаемость.

— «Матч ТВ» дотационный?

— Еще раз подчеркну, что мы являемся коммерческим ресурсом и бизнес-ориентированным подразделением холдинга. «Матч ТВ» — не государственный канал. Мы работаем по согласованному плану и выполняем все показатели, которые были перед нами поставлены акционерами, в том числе и финансовые.

— Президент сказал, что создается новый телеканал, естественно, бюджет выделил и так далее, очевидно все же.

— Канал создан по указу президента, но финансирует его АО «Газпром-медиа Холдинг», которое не является государственным. Перед нами стоят очень четкие задачи по выходу канала на самоокупаемость. Существует субсидия от государства для всех телеканалов на эфирное вещание в городах с населением менее 100 тысяч. Никаких других государственных средств канал не получал. «Почему вы нас не снимаете? У вас же задача популяризовать спорт», — любимый вопрос федераций и клубов. Но еще есть задача выйти на самоокупаемость. Риски колоссальны в этой области: есть много спорных макро– и микроэкономических показателей, но мы все тщательно оцениваем с точки зрения вложения финансов и дальнейшей коммерческой отдачи.