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  • Канделаки: «Матч ТВ» — не государственный канал. Перед нами стоят задачи по выходу на самоокупаемость»

Канделаки: «Матч ТВ» — не государственный канал. Перед нами стоят задачи по выходу на самоокупаемость»

16 декабря 2016, 14:30
7

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что телеканал не является государственным. По ее словам, одна из главных задач «Матч ТВ» – выйти на самоокупаемость.

— «Матч ТВ» дотационный?

— Еще раз подчеркну, что мы являемся коммерческим ресурсом и бизнес-ориентированным подразделением холдинга. «Матч ТВ» — не государственный канал. Мы работаем по согласованному плану и выполняем все показатели, которые были перед нами поставлены акционерами, в том числе и финансовые.

— Президент сказал, что создается новый телеканал, естественно, бюджет выделил и так далее, очевидно все же.

— Канал создан по указу президента, но финансирует его АО «Газпром-медиа Холдинг», которое не является государственным. Перед нами стоят очень четкие задачи по выходу канала на самоокупаемость. Существует субсидия от государства для всех телеканалов на эфирное вещание в городах с населением менее 100 тысяч. Никаких других государственных средств канал не получал. «Почему вы нас не снимаете? У вас же задача популяризовать спорт», — любимый вопрос федераций и клубов. Но еще есть задача выйти на самоокупаемость. Риски колоссальны в этой области: есть много спорных макро– и микроэкономических показателей, но мы все тщательно оцениваем с точки зрения вложения финансов и дальнейшей коммерческой отдачи.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия Канделаки Тина
Комментарии (7)
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SchwarzGelben BVB
1481888676
Канделаки - первоначальная ошибка в создании этого канала вещания.
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kykyi
1481890998
Газпром медиа->Газпробанк-> Газпром. Вся ваша шарашка и все ваши действия в конечном итоге контролируется Газпромом(гос. компанией) и все ваши убытки покрываются если не напрямую из казны (гос субсидии) то повышением внутренних тарифов на энергоносители или уменьшение налогов Газпрома в казну, из за того, что они покрывают ваши убытки. Так что не надо молотить, что вы не государственная компания ( независимая, частная).
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Garrincha58
1481892324
где баба там провал
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15426378s
1481896852
вот теперь и ,,спорт-бокс,, за просмотр футбольных матчей берет плату, все на деньги все.....!
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Kollljan
1481910630
Когда её выгонят уже? Надоела хуже горькой редьки.
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