Проблемы с испанским языком мешают Зозуле играть за «Бетис»

также есть бельгиец замбийского происхождения и даже француз. Просто он второй по возрасту форвард, а толку от него мало. Так что надеюсь сдадут его в аренду или для длины скамейки в случае травм держат, так как с ним 4 нападающих, это не Эшторил из Португалии где сразу 7 нападающих.
Футбольный агент Владимир Кузьменко, который представляет интересы форварда «Бетиса» Романа Зозули, рассказал о причинах малого количества игрового времени своего клиента.
«Несмотря на то, что в «Бетисе» он недавно и у него не так много шансов показать себя на поле, Рома смог заслужить любовь и уважение от болельщиков. К сожалению, в данный момент этому парню с большим сердцем не позволяют показать себя на поле, ссылаясь на проблему с испанским языком, которая при подписании контракта не тревожила директоров. Но мы знаем и понимаем, что язык профессионала – это его действия на поле, и футболист там должен показать свое качество, вести команду вперед», – приводит слова Кузьменко телеканал «Футбол 1».
В текущем сезоне Зозуля провел в Примере три матча, в которых заработал одно предупреждение.