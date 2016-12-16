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    Проблемы с испанским языком мешают Зозуле играть за «Бетис»

    Футбольный агент Владимир Кузьменко, который представляет интересы форварда «Бетиса» Романа Зозули, рассказал о причинах малого количества игрового времени своего клиента.

    «Несмотря на то, что в «Бетисе» он недавно и у него не так много шансов показать себя на поле, Рома смог заслужить любовь и уважение от болельщиков. К сожалению, в данный момент этому парню с большим сердцем не позволяют показать себя на поле, ссылаясь на проблему с испанским языком, которая при подписании контракта не тревожила директоров. Но мы знаем и понимаем, что язык профессионала – это его действия на поле, и футболист там должен показать свое качество, вести команду вперед», – приводит слова Кузьменко телеканал «Футбол 1».

    В текущем сезоне Зозуля провел в Примере три матча, в которых заработал одно предупреждение.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2016 08:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 декабря 2016, 15:18

      также есть бельгиец замбийского происхождения и даже француз. Просто он второй по возрасту форвард, а толку от него мало. Так что надеюсь сдадут его в аренду или для длины скамейки в случае травм держат, так как с ним 4 нападающих, это не Эшторил из Португалии где сразу 7 нападающих.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 декабря 2016, 15:15

      Да ну. Просто Рубенчик и в свои 35 лучший. Всем было понятно что все будут под ним сидеть. Он ещё и один из тех кто дольше в клубе. легенда. В команде если алжирец который играет, датчанин, серб, голландец, аргентинец, чилиец и бразилец, но большинству из них другой язык не мешает играть. Так что это всё отговорки.

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 16 декабря 2016, 13:43

      Есть еще одна проблема, он слабый

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