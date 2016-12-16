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    Луис Суарес: «Мое счастье будет полным, только если Месси тоже продлит контракт»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес хочет, чтобы его партнер по атаке каталонцев Лионель Месси продлил с клубом контракт. Напомним, в четверг было объявлено о подписании нового соглашения с самим Суаресом.

    «Мое счастье будет полным, только если Месси тоже продлит контракт. Но мое продление – это не сигнал Месси. Он достаточно взрослый, чтобы знать, что для него хорошо», – сказал Суарес.

    Добавим, что сейчас идут переговоры о продлении контракта Месси, и зарплата аргентинца может быть увеличена с 24 миллионов евро в год до 35.

    Источник: Goal.com

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    16.12.2016 01:55
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