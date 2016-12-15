«Тоттенхэм» поздравил Павлюченко с 35-летием

В принципе ,не плохая результативность была у Ромы, только мало провёл матчей, и всё же с Днём Рождения!
15 декабря нападающему «Урала» Роману Павлюченко исполнилось 35 лет, и его бывший клуб «Тоттенхэм» опубликовал на своей официальной странице в Twitter поздравление.
«С днем рождения, Роман Павлюченко!» – гласит подпись к видео с голом, который Павлюченко забил в ворота «Бирмингема» в 2011 году.
Напомним, россиянин выступал за лондонцев в 2008–2012 годах, провел 113 матчей и забил 42 мяч.
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— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 15 декабря 2016 г.