Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Тоттенхэм» поздравил Павлюченко с 35-летием

    15 декабря нападающему «Урала» Роману Павлюченко исполнилось 35 лет, и его бывший клуб «Тоттенхэм» опубликовал на своей официальной странице в Twitter поздравление.

    «С днем рождения, Роман Павлюченко!» – гласит подпись к видео с голом, который Павлюченко забил в ворота «Бирмингема» в 2011 году.

    Напомним, россиянин выступал за лондонцев в 2008–2012 годах, провел 113 матчей и забил 42 мяч.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2016 23:31
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 17 декабря 2016, 02:11

      В принципе ,не плохая результативность была у Ромы, только мало провёл матчей, и всё же с Днём Рождения!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 16 декабря 2016, 18:48

      ротор,СПАРТАК,УРАЛ,локомотив поздравили?тож немало запнул,особенно за красно-белых....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 16 декабря 2016, 10:06

      Романа с прошедшей днюхой, в Англии его запомнили!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 16 декабря 2016, 09:53

      113 матчей и забил 42 мяч... не плохо для спящего гиганта) круче всех он играл конечно в Спартаке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +844

      lejnin 16 декабря 2016, 09:01

      Имхо, если б Реднапп доверял ему чуть побольше, Ромка бы мог еще задержаться в Англии, напом то он был всё же классным!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      dvb 16 декабря 2016, 09:00

      Туда когда Реднап пришёл он почти не играл.
      И даже почти не играя умудрялся забивать, что с ним случилось вообще не понимаю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 16 декабря 2016, 08:52

      Приятно должно быть Роману.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 16 декабря 2016, 08:39

      С прошедшим Романа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      Serhio1010 16 декабря 2016, 08:25

      Гол крутой) Рома, красавец, не затирялся в Англии)))Тоттенхэм молодцы, не забывают, что приятно)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 16 декабря 2016, 07:55

      Гол классный, конечно)))!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 