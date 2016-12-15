«Тоттенхэм» поздравил Павлюченко с 35-летием

15 декабря нападающему «Урала» Роману Павлюченко исполнилось 35 лет, и его бывший клуб «Тоттенхэм» опубликовал на своей официальной странице в Twitter поздравление.

«С днем рождения, Роман Павлюченко!» – гласит подпись к видео с голом, который Павлюченко забил в ворота «Бирмингема» в 2011 году.

Напомним, россиянин выступал за лондонцев в 2008–2012 годах, провел 113 матчей и забил 42 мяч.