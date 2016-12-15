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    Луис Суарес: «Я там, где хочу быть»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал скорое продление контракта с клубом. Сегодня каталонцы объявили, что официальное заключение сделки состоится в пятницу, 16 декабря.

    «Я вне себя от радости, потому что остаюсь там, где хочу быть. Я очень счастлив.

    Это было решение, которого хотели и я, и клуб. У нас превосходные отношения. Любой футболист хотел бы завершить карьеру в клубе, где чувствует себя комфортно. Посмотрим, что будет дальше, но я никогда не потеряю своих амбиций или своего энтузиазма», – сказал Суарес.

    Также футболист поделился ожиданиями от матча Примеры против «Эспаньола».

    «В любом дерби приятно играть, но сложно победить. «Эспаньол» подходит к этой игре в отличной форме. А нам нужно вернуть себе силу, которой мы обладали в домашних матчах».

    Напомним, новый контракт Суареса рассчитан до 2021 года, а сумма отступных по этому соглашению составляет 200 миллионов евро.

    Источник: ФК «Барселона»

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    15.12.2016 23:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 16 декабря 2016, 06:31

      Омг, второй Кличко ухахаха...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +51

      TonicIG 16 декабря 2016, 00:18

      Тоже контракт новый хочет

      0
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      ...
      Рейтинг: +800

      forward33 > TonicIG 16 декабря 2016, 01:31

      Это он после подписания контракта интервью даёт. Не спи)))

      1
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