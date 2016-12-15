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    Раньери: «Я уравновешенный человек и знаю только одно лекарство»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился ожиданиями в преддверии матча 17-го тура АПЛ против «Стока».

    «Это хорошая команда с хорошими игроками, которые быстро перемещают мяч. Они сильны, но я хочу видеть настоящий «Лестер».

    Наш стиль не изменится, но в выездных матчах мы должны показывать лучшую форму. Нужно реагировать на неудачи, совершенствоваться. Уверен, так и будет.

    Мы должны быть решительными. Наша команда может провести хороший матч, когда мы выигрываем много первых и вторых мячей.

    Я уравновешенный человек и знаю только одно лекарство – работать. Я уверен в своих игроках. Они воины», – сказал Раньери.

    Источник: talkSPORT

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    15.12.2016 20:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 15 декабря 2016, 21:00

      АМБРОБЕНЕ ;)

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