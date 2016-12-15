Роналду считает, что видеоповторы не будут эффективны в футболе

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением относительно использования видеповторов в футболе. Напомним, система была применена в матче полуфинала КЧМ между мадридцами и «Америкой» (2:0).

«Телевизионные технологии не будут работать в футболе», – сказал Роналду.

Добавим, что португалец отличился в матче с «Америкой», причем его гол был засчитан после того, как рефери посредством повтора убедились в отсутствии офсайда.

Ранее в матче КЧМ между «Атлетико Насьональ» и «Касима Антлерс» судья Виктор Кашшаи использовал видеоповтор для вынесения решения о пенальти.