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Роналду считает, что видеоповторы не будут эффективны в футболе

15 декабря 2016, 19:45
3

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением относительно использования видеповторов в футболе. Напомним, система была применена в матче полуфинала КЧМ между мадридцами и «Америкой» (2:0).

«Телевизионные технологии не будут работать в футболе», – сказал Роналду.

Добавим, что португалец отличился в матче с «Америкой», причем его гол был засчитан после того, как рефери посредством повтора убедились в отсутствии офсайда.

Ранее в матче КЧМ между «Атлетико Насьональ» и «Касима Антлерс» судья Виктор Кашшаи использовал видеоповтор для вынесения решения о пенальти.

Источник: Goal.com
Клубный чемпионат мира Реал Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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chegaev88
1481822414
Не симулянту это говорить
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levon_man
1481845741
Ну да симулировать не сможешь.
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