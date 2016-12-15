В «Динамо» не исключили отказ от приобретения контрольного пакета собственных акций за 1 рубль

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» может отказаться от покупки акций одноименного московского клуба. Ранее стало известно, что банк ВТБ готов уступить контрольный пакет в объеме 74% за 1 рубль. При этом следует учитывать, что с переходом акций потенциальный покупатель получит и клубные долги, которые по некоторым данным составляют порядка 13 миллиардов рублей.

«Помимо желания продать должно быть желание купить. Предложение ВТБ уступить обществу «Динамо» акции клуба включено в повестку дня заседания президиума Центрального совета общества, которое состоится 22 декабря. Это не вопрос чьего-то личного желания: в «Динамо» входит 18 различных ведомств, представители которых есть в совете и президиуме. Тема комплексная, отягощенная тяжелой финансовой ситуацией. Поэтому решение будет коллегиальным и взвешенным. До 22 декабря других объявлений по данному делу не последует.

Как уже не раз говорилось, любому покупателю придется учитывать ситуацию и хорошо представлять, из каких источников финансировать клуб в дальнейшем. «Динамо» имеет серьезные долги и значительную операционную нагрузку, вызванную нехваткой средств. На сегодняшний день, по моей информации, такого представления ни у кого нет. Как нет и вариантов действий», – заявила руководитель пресс-службы ВФСО «Динамо» Эржена Ищенко.