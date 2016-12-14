Суарес: «Золотой мяч? Я ставлю во главу угла команду и коллективно достигнутые победы»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал итоги голосования за награду «Золотой мяч». Напомним, уругвайский футболист не попал в тройку лучших, а приз достался Криштиану Роналду.

«Я ставлю во главу угла команду и коллективно достигнутые победы. Не придаю особого значения своему непопаданию в тройку. Я всегда говорил, что есть игроки, у которых маркетинг лучше, чем у меня», – сказал Суарес в интервью Ovacion.