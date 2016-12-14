Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Суарес: «Золотой мяч? Я ставлю во главу угла команду и коллективно достигнутые победы»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал итоги голосования за награду «Золотой мяч». Напомним, уругвайский футболист не попал в тройку лучших, а приз достался Криштиану Роналду.

    «Я ставлю во главу угла команду и коллективно достигнутые победы. Не придаю особого значения своему непопаданию в тройку. Я всегда говорил, что есть игроки, у которых маркетинг лучше, чем у меня», – сказал Суарес в интервью Ovacion.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2016 13:37
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 15 декабря 2016, 20:06

      СУАРЕС; ЗОЛТОЙ МЯЧ? Я бы предпочел золотые зубы. на фига мне мяч.тот кто его получил он будет ходит со страхам а если зубы золотые...... дальше сами знаете как меня боятся будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1970

      Romio-xxx 14 декабря 2016, 17:23

      Кто бы здесь ныл!!??У тебя отличные возможности продавать свои рекламы в лучшие стоматологические клиники мира!!!))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 14 декабря 2016, 16:18

      Выбирать надо, из нападающих смотря по количеству забитых мячей + голевой пас, из ЦАП и ЗЩ количество созданных моментов и отборов, из вратарей наименьшего пропустивших мячей!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +317

      vek410 14 декабря 2016, 15:19

      Вспомнил совет: если вдруг ничего не достигнете в карьере, говорите, что выбрали семью.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 14 декабря 2016, 15:02

      Вот Роналду и забрал мяч за "коллективно достигнутые победы"...
      Суаресу не дадут мяч. ведет себя не по мужски. Неймар может

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 14 декабря 2016, 14:47

      Сволоч Сурез

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 14 декабря 2016, 14:46

      Недисциплинированная сыоло

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 декабря 2016, 13:38

      Отличная новость)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 