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    Моуринью доволен игрой Рохо и Джонса

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал игру центральных защитников Маркоса Рохо и Фила Джонса в последних матчах. Напомним, ранее специалист высказывал недовольство игрой футболистов.

    «Оба этих парня играют очень хорошо. У прессы всегда есть игроки, на которых обращают особое внимание, подчеркивая их ошибки или достижения. Но я не думаю, что это их беспокоит. Сейчас они играют больше и лучше, чем когда-либо. А с возвращением Байи у нас появился еще один вариант в центре обороны. Они могут втроем так отыграть до конца сезона», – сказал Моуринью.

    Напомним, ранее сообщалось, что Рохо зимой может покинуть «МЮ».

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    13.12.2016 22:40
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