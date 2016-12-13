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    Гендиректор «Анжи»: «Предложений по Беленову не поступало»

    Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев прокомментировал вероятность перехода голкипера клуба Александра Беленова в «Зенит».

    «Информация по Александру Беленову появляется каждый и постоянно меняется. Думаю, ее качество соответствующее. Могу сказать, что на сегодняшний день в офис футбольного клуба «Анжи» не поступало предложений от «Зенита» относительно перехода этого игрока. Если они хотят приобрести футболиста – пусть обращаются к нам. Спрашивать про вероятность перехода нужно у них», – сказал Кораблев.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.12.2016 22:26
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