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    Дмитрий Черышев: «У Дениса все нормально в «Вильярреале», хорош бред писать»

    Главный тренер «Мордовии» и отец полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева Дмитрий Черышев отреагировал на появившуюся сегодня в СМИ информацию, что 25-летний игрок может покинуть «желтую субмарину» и перебраться в «Депортиво».

    «На эту информацию могу отреагировать так: «Хорош бред писать». Никакого «Депортиво» и близко нет, у Дениса все нормально в «Вильярреале», – сказал Черышев.

    Черышев-младший перешел в «Вильярреал» из «Реала» летом нынешнего года. В текущем розыгрыше Примеры он провел восемь матчей, не отметившись результативными действиями.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.12.2016 18:58
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 14 декабря 2016, 09:04

      Хрустальный

      0
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 14 декабря 2016, 08:50

      В Мордовии тоже все пучком, вот сейчас ролтон заварим и похаваем,)

      0
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 14 декабря 2016, 00:20

      И в Мордовии тоже все нормально

      1
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      Рейтинг: +992

      опус 2 13 декабря 2016, 22:16

      А наши журналисты другое писать не умеют !

      0
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 13 декабря 2016, 21:17

      Достали эти утки

      0
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 13 декабря 2016, 20:45

      В Мордовии все нормально.

      2
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 13 декабря 2016, 19:48

      что то у Черышевых не ладится..один в Мордовии корячется а второй от травм никак не вылечится,печально...

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 декабря 2016, 19:24

      Чего нормального, если сидит на банке весь сезон практически

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Фан666 13 декабря 2016, 23:23

      устаёт на тренировках,во время матчей отдыхает.

      1
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