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    Гамшик: «Наполи» не боится никого в 1/8 финала ЛЧ, даже «Реал» с Роналду»

    Хавбек «Наполи» Марек Гамшик подчеркнул, что «адзурри» по силам справиться с любым соперником в 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка первого этапа плей-офф состоится сегодня в Ньоне и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Если честно, я не испытываю страха ни перед одной из команд. Мы не будем бояться, даже если нам достанутся Криштиану Роналду и «Реал». Если будем играть с таким же настроем, как в прошедший уик-энд с «Кальяри», то нам по силам победить любую команду», – сказал Гамшик.

    Источник: УЕФА

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    12.12.2016 13:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 12 декабря 2016, 16:49

      Конечно не боится, просто мирно и тихо оскочат и все.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 декабря 2016, 15:46

      Наполи на поле будут другие песни петь)))

      0
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      Рейтинг: +33

      sergybest 12 декабря 2016, 15:44

      как в воду глядел )))

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 12 декабря 2016, 14:56

      А что их бояться, отгрести три - четыре "плюхи" и отвалить с гордо поднятой головой......

      2
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 12 декабря 2016, 14:48

      До свидание Марек! Ждем тебя в следующем сезоне!

      3
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