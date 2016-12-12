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    «Локомотив» улучшил предложение Алексею Миранчуку

    «Локомотив» постарается удержать полузащитника Алексея Миранчука. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до середины 2017 года. Руководство клуба рассчитывает на продление контракта, игроку были предложены новые условия, ежегодную зарплату в 1 миллион евро и еще 1,2 миллиона евро в качестве подъемных. Новое предложение железнодорожников, рассчитанное на четыре года, составляет 1,2 миллиона евро зарплаты и 2 миллиона евро подъемных. Миранчук, в свою очередь, не выразил заинтересованности в этом контракте.

    В текущем сезоне Миранчук провел в Премьер-лиге 16 матчей в стартовом составе, в которых отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.12.2016 12:02
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 13 декабря 2016, 08:29

      пора бы его отпустить если игра за локо ему не важна

      0
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 12 декабря 2016, 21:42

      Интересно,а он реально думает что попадёт в основу МЮ или Барсы?Или просто тянет деньги из клуба?

      0
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      Рейтинг: +1292

      каа 12 декабря 2016, 20:21

      Игрок не плохой... но стоит ли он таких жертв... это с учетом того что последний год с лишним буквально "стоит" в развитии

      0
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      Рейтинг: +21

      RNR4uK 12 декабря 2016, 19:39

      в чем смысл держать его против его воли? Пускай уходит хоть этой зимой, денежку за него можно получить хоть, пользы то от него в этом году мало

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 12 декабря 2016, 19:29

      Не хочет играть там где в него верят ! Пусть идет туда куда хочет !

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 декабря 2016, 18:17

      Игры агента могут на раз-два загубить карьеру молодому парню. Перейдет в др.клуб, сядет на скамейку и будет сидеть с мешочком денег. А дальше либо начнет скитаться по клубам (как например Гатагов), либо вообще закончит с футболом

      1
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      Рейтинг: +33747

      zra78 > Joko21 13 декабря 2016, 00:01

      Охренеть! я уж и забыл про него,точняк сказано!!!

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      Рейтинг: +102

      serghio1990 12 декабря 2016, 17:40

      интересно чего он вообще хочет,перейти в рубин и сидеть на банке как ранее перешел жемалетдинов,больших бабок захотел,сначала играть надо для этого на должном уровне,а то у него за 16 матчей 1 гол и 1 передача.....такая статистика для защитников подходит

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 12 декабря 2016, 16:18

      Заиграет ли Миранчук, так как, от него ожидают?Вот вопрос.Пока такой игры он не показал.Поэтому будущие хозяева,наверное,очень рискуют,покупая(согласен)фактически,только,за молодость...

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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 12 декабря 2016, 16:09

      Особенно умиляют "подъёмные"....Парень из деревни, в драной телогрейке,приехал на стройку в Сибирь.Начальник спросил: "Пьёшь,поди,как сука?"-"Нет,что Вы"-смутился новобранец." Ладно,поверим"-пыхнул беломором начальник." Эй,бухгалтер! Выпиши подъёмных молодцу,а то ему ходить не в чем!"

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      Рейтинг: +546

      Nayturs 12 декабря 2016, 16:00

      Спасибо лимиту на легионеров надо сказать

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