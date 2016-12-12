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    Симеоне дал ценный совет Гризманну

    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне посоветовал нападающему своей команды Антуану Гризманну разобраться в причинах своих неудач в текущем сезоне.

    «Гризманн знаком с тем, что в футболе бывают как удачные, так и неудачные отрезки. Сейчас он забивает нечасто, но его игра все равно важна для нашей команды. Ему следует работать и пытаться понять, в чем он может улучшить свой футбол. А уже после этого придут и голы», – сказал Симеоне.

    В текущем сезоне Гризманн провел в Примере 13 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Marca

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    12.12.2016 07:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +271

      artem 81 12 декабря 2016, 10:53

      бред

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