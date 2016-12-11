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    Слуцкий: «Назвал школу в Волгограде своим именем, чтобы привлечь к ней внимание»

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и спортивное общество ЦСКА открыли футбольную школу в Волгограде, которая будет носить имя российского специалиста. По словам Слуцкого, это сделано для привлечения внимания к школе.

    «Я хотел бы, чтобы здесь не было путаницы. В открытии отделения участвует не профессиональный футбольный клуб ЦСКА, а именно общество, в котором состоят, например, наши знаменитые землячки олимпийские чемпионки Елена Исинбаева, Татьяна Лебедева, Елена Слесаренко.

    Наверное, нескромно называть школу своим именем. Но я понимаю: чтобы привлечь внимание к ней, обеспечить определенный уровень, нужно показать, что я отвечаю за методику, за подбор тренерских кадров, за турниры и организацию процесса. Здесь есть персонализированная ответственность», – сказал Слуцкий.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2016 13:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +82

      Mi6 11 декабря 2016, 16:58

      теперь народ рванёт из города

      0
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 11 декабря 2016, 16:51

      Школу он назвал своим именем,распугает только всех.Ты леня,лучше пельменую открой и называй своим именем.хоть какая то польза будет,может быть

      1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 11 декабря 2016, 14:41

      Надо было назвать именем какого нибудь Роналду или Месси , вот точно привлек бы внимание и спонсорскую помощь ; )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 декабря 2016, 14:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ви,правылно мыслите,товарищ ..Слуцкый..
      Рано город вашим имэнэм называт,лучшэ школу..пока..
      А там..видно будэт..
      Вы мэня понали?)
      Кстаты..Про пэрсоналызыровную отвэтствэнност..
      Мнэ-понравилос.

      -4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > shinnik 11 декабря 2016, 15:33

      Не русский что-ли?

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > vladimir-7 11 декабря 2016, 16:44

      Говорят грузин..или осетин..
      но из мавзолея выкинули..)

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > vladimir-7 11 декабря 2016, 16:51

      А вообще-то ,Вы явно необразованный..человек.

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