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    Альба надеется, что Месси продлит контракт с «Барселоной»

    Защитник «Барселоны» Жорди Альба заявил, что нападающий каталонцев Лионель Месси не говорил с партнерами по команде о возможном продлении контракта к клубом. Напомним, текущий контракт аргентинской звезды истекает летом 2018 года.

    «Надеюсь, он продлит соглашение. Это будет хорошо и для нас, и для него. Мы сильнее как команда с Лео в составе. Игроки не разговаривали с ним о его контракте, но все надеются, что он останется», – сказал Альба.

    На данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры.

    Источник: Goal.com

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    10.12.2016 21:18
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