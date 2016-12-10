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    На групповом раунде ЧМ может появиться серия пенальти

    В случае увеличения количества участников чемпионата мира, могут быть изменены правила проведения группового раунда турнира. Напомним, ранее глава ФИФА Джанни Инфантино высказал идею о расширении мирового первенства до 48 команд. Если подобное произойдет, то возможен вариант, при котором исход ничейных поединков в группах будет решаться с помощью серии пенальти.

    В ФИФА выражают беспокойство по поводу того, что при трех командах в группе (а именно такой формат проведения предлагает Инфантино – 16 групп по три сборных) в заключительном поединке соперники могут нарочно играть вничью, если подобный результат будет выгоден им обоим.

    Источник: The Times

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    10.12.2016 18:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 13 декабря 2016, 20:41

      бред какой-то. может вообще ч проводить со всеми членами фифа?

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 10 декабря 2016, 19:06

      что за бредятина???
      может вообще тогда турнир сразу с плэй-офф начинать, как на чм-34 и чм-38

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