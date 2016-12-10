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    Билич: «Старридж – отличный форвард, каждый тренер хотел бы иметь его в составе»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич подчеркнул, что ему нравится игра нападающего «Ливерпуля» Даниэля Старриджа. По мнению специалиста, 27-летний игрок не помешал бы ни одному тренеру в мире.

    «Старридж, несомненно, талантлив. Он отличный нападающий, обладающий прекрасными данными. Его прогрессу мешают только травмы. Да, по слухам он может оказаться у нас, но также, как и другие игроки. Часто слухам не стоит верить, но иметь в своем составе Старриджа хотел бы любой тренер», – сказал Билич.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов заплатить за Старриджа 25 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Goal.com

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    10.12.2016 15:59
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