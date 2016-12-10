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    Венгер хочет сохранить Жиру в «Арсенале»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер надеется на то, что нападающий Оливье Жиру подпишет новое соглашение с лондонским клубом.

    Напомним, что действующее соглашение игрока сборной Франции с «Арсеналом» рассчитано до лета 2018 года.

    «Нельзя сделать так, чтобы все игроки в команде были довольны. Если у тебя только один нападающий, то пресса говорит о необходимости покупки второго. Я хочу, чтобы Жиру продлил контракт с «Арсеналом». Это важный игрок для «канониров», – заявил специалист.

    В текущем сезоне 30-летний футболист потерял место в стартовом составе «канониров». На его счету три гола в семи матчах АПЛ.

    Источник: Skysports

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    10.12.2016 10:24
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3425

      AZ 10 декабря 2016, 11:56

      Только Арсенал, не хочет сохранить Венгера, замену подыскивают...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3425

      AZ > Tigerss 10 декабря 2016, 15:30

      К чему тогда все новости связанные с поиском нового тренера Арсенала?

      0
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