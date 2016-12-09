Коста – лучший игрок АПЛ в ноябре, Конте – лучший тренер

молодцы!!! так держать!!!
Нападающий «Челси» Диего Коста признан лучшим футболистом АПЛ в ноябре, а главный тренер лондонцев Антонио Конте – лучшим тренером.
В прошлом месяце «Челси» одержал четыре победы подряд, обыграв «Эвертон» (5:0), «Мидлсбро» (1:0), «Тоттенхэм» (2:1) и «Манчестер Сити» (3:1).
В трех из этих матчей сыграл Коста, отметившийся двумя голами и двумя результативными передачами.
Кроме того, автором лучшего гола месяца также стал игрок «Челси» – Педро.
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— Chelsea FC (@ChelseaFC) 9 декабря 2016 г.