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    Коста – лучший игрок АПЛ в ноябре, Конте – лучший тренер

    Нападающий «Челси» Диего Коста признан лучшим футболистом АПЛ в ноябре, а главный тренер лондонцев Антонио Конте – лучшим тренером.

    В прошлом месяце «Челси» одержал четыре победы подряд, обыграв «Эвертон» (5:0), «Мидлсбро» (1:0), «Тоттенхэм» (2:1) и «Манчестер Сити» (3:1).

    В трех из этих матчей сыграл Коста, отметившийся двумя голами и двумя результативными передачами.

    Кроме того, автором лучшего гола месяца также стал игрок «Челси» – Педро.

    Источник: Twitter

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    09.12.2016 20:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16

      КЛЕОПАТРА 10 декабря 2016, 10:30

      молодцы!!! так держать!!!

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 10 декабря 2016, 00:39

      Круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 9 декабря 2016, 21:10

      Вот это Уровень!!!Мои Поздравления,все заслуженно...жду после 38 тура только на 1-ом месте!!!

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      Рейтинг: +45

      Спартак Мишулин 9 декабря 2016, 20:41

      Рад, что Конте начал приживаться!

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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 9 декабря 2016, 20:16

      Поздравляю Заслужили!

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 9 декабря 2016, 20:11

      Челси рулит)

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